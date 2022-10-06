59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Narperi'nin Bileziği' filminin ekibi, İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınarak öldürülen Mehsa Emini'nin ardından başlayan protestolara destek vermek için sahnede saçlarını kesti.
Altın Portakal’da İranlı kadınlara destek: Sahnede saçlarını kestiler
'Narperi'nin Bileziği' belgeselinin yönetmeni Jale İncekol ve oyuncular Mehsa Emini'nin katledilmesini protesto etmek için saçlarını kesti.
Haber Merkezi