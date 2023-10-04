İran'da 'ahlak polisi'nin metroda bir kızı döverek komaya soktuğu iddia edildi

İran'da 16 yaşında bir kızın, başörtüsü takmadığı gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından dövülmesi sonrası komaya girdiği öne sürüldü.

İnsan hakları örgütü Hengaw, olayın başkent Tahran'da bir metroda belirtti. Örgüt, Armita Geravand adlı 16 yaşındaki kızın "ahlak polisi" tarafından fiziksel şiddete uğramasının ardından bayıldığını ve Şohada istasyonunda bilinci kapalı şekilde metrodan çıkarıldığını söyledi. Olaya ilişkin kamera görüntüleri olduğu kaydedildi.

Geravand'ın başkentte Fajr hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilirken, kızın ailesinin telefonlarına el koyulduğu ifade edildi.

Amsterdam merkezli Zamaneh radyosu, kızın metroda polis tarafından dövülmesi sırasında kafasını demir direğe çarptığını iddia etti.

Hengaw örgütü, ayrıca Geravand'ın ailesinin, kızın bulunduğu hastanede üst düzey güvenlik görevlilerinin yanında devletin haber ajansı Irna'ya konuştuğunu ve kamera görüntülerine bakarak olayın "kaza" olduğunu kabul ettiklerini söylediğini ileri sürdü.

Geravand'ın ayrıca yolcularla ve metro görevlileriyle tartışma yaşadığı iddia edildi. İddialar üzedrine konuşan Tahran metrosunun yöneticisi Masud Dorosti, yolcular ve görevlilerle Geravand arasında herhangi bir sözlü veya fiziksel çatışma olmadığını belirtti.

Söz konusu kamera görüntülerinde, bir kızın düşerek metrodan çıktığı görüldü. Metro içerisinde yaşananlara ilişkin herhangi bir görüntü henüz yayınlanmadı.

Mahsa Amini'nin ölümü İran'da büyük protestolara yol açmıştı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, Eylül 2022'de başörtüsünü "uygun" takmadığı gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmasının ardından gözaltı merkezinde yaşamını yitirmişti.

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke genelinde geniş çaplı ve uzun protestolar düzenlenmişti.