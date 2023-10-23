İran'da ahlak polisinin darbettiği 16 yaşındaki Geravand'ın beyin ölümü gerçekleşti

Ekim ayı başında başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki İranlı genç Armita Geravand'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ağı "Armita Geravand'ın son sağlık durumuna ilişkin takipler, sağlık personelinin çabalarına rağmen beyin ölümü halindeki sağlık durumunun kesin olduğunu gösteriyor" açıklaması yaptı.

Norveç merkezli İran-Kürt insan hakları örgütü Hengaw'a göre Geravand, 4 Ekim'de Tahran metrosuna binerken ahlak polisi tarafından başörtüsü olmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Ağır beyin hasarı geçiren Geravand hastaneye kaldırıldı. Hengaw, Geravand’ın olaydan sonra kaldırıldığı Tahran’daki bir hastanede baygın halde çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

İranlı yetkililer, Geravand'ın düşük tansiyon nedeniyle bayıldığını iddia ediyor. İran Devlet haber ajansı IRNA'da paylaşılan kamera görüntülerinde, Geravand’ın başörtüsü olmadan iki kadın arkadaşıyla birlikte metro platformundan trene doğru yürüdüğü yer alıyor. Kabine girdikten sonra kızlardan birinin hemen geri çekildiği ve yere uzandığı, diğer kızın ise yolcular tarafından baygın halde sürüklenerek kabinden çıkarıldığı görülüyor. Görgü tanıkları, metro içinde Geravand'ın ahlak polisi tarafından darbedildiğini iddia ediyor. Ancak resmi makamlar metronun içindeki anlara dair görüntüleri paylaşmıyor.

Olayla ilgili kamera görüntüleri tartışma yarattı.

Mahsa Amini'nin ölümü yüz binleri sokağa dökmüştü

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de Jina Mahsa Amini ahlak polislerinin başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümü üzerine kitlesel ve protestolar başlamış ve eylemler tüm ülkeye yayılmıştı. Aylarca süren eylemlerde en 500 kişi İran güvenlik güçlerince öldürülmüştü.