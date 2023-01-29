İran'da 4,1 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi

AFAD verilerine göre merkez üssü İran olan 5.8 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu iki depremin ardından 1 saat arayla 3.7 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı.

AFAD'ın son verilerine göre, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 06.48'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedilmişti.