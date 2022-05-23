İran'da 10 katlı bina çöktü: En az 4 kişi yaşamını yitirdi

İran'da inşaatı devam eden 10 katlı binanın çökmesi sonucunda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin de enkazın altında kaldığı belirtildi.

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İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken 10 katlı binada en az 4 kişi öldüğü açıklandı. Çöken binanın enkazının altında 80 kişinin olduğu belirtildi. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" dedi.

Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındı. Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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