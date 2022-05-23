İran'da 10 katlı bina çöktü: En az 4 kişi yaşamını yitirdi

İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken 10 katlı binada en az 4 kişi öldüğü açıklandı. Çöken binanın enkazının altında 80 kişinin olduğu belirtildi. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" dedi.

Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındı. Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.