İran'a saldırıların Körfez'e enerji faturası: Yaklaşık 40 milyar dolar ve ekipman krizi

JPMorgan, geçen hafta İran’a saldırıların verdiği hasarı kalem kalem listeledi. Banka, Körfez'deki 60'tan fazla enerji altyapı varlığının dron ve füze saldırılarından etkilendiğini, bunların yaklaşık 50'sinin farklı derecelerde hasar aldığını tespit etti.

ZeroHedge'nin haberleştirdiği rapora göre, saldırılar sonucu Ortadoğu'daki enerji bağlantılı altyapının onarım ve restorasyon maliyetleri 58 milyar dolara ulaşabilir. Petrol ve gaz tesisleri için bu toplamın 50 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

Ateşkes; tıkanan müzakereler ve yenilenen gerilim riskiyle birleşerek, Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatı etkileyen aksama riskleri ve potansiyel abluka tehditleriyle birlikte operasyonel ortamı şekillendirmeye de devam ediyor.

Bu geniş hasar izi, Körfez ülkeleri açısından toparlanma sürecini de belirliyor. Ekipmana ve lojistiğe erişim ana sınırlayıcı faktör olarak ortaya çıkıyor.

En çok hasarı alan İran'da onarım maliyetlerinin 19 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilirken, İran'dan yapılan açıklamalara göre maliyet bunun çok üzerinde.

İran'dan sonra ikinci zarar gören ülkeninse Katar olduğu, teknik olarak en karmaşık yıkımı ülkenin aldığı söyleniyor. Katar'daki saldırıların Ras Laffan tesisinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Körfez ülkelerinin başındaki tek dert bu da değil. ABD kendi açtığı savaşın faturasını Körfez'e kesmeye hazırlanıyor. Washington’un askeri operasyonlarının ekonomik yükünü müttefiklerine devretme planı tartışma yaratıyor.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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