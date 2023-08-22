İran yeni İHA'sı Mohajer-10'u tanıttı

İran'da yeni geliştirilen Mohajer-10 UAV model insansız hava aracı (İHA), Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla bir sergide tanıtıldı.

7 kilometre yükseklikte 24 saat boyunca aralıksız uçuş kapasitesine sahip olan Mohajer-10 UAV'ın 2 bin kilometre mesafe aralığında uzaktan yönetilebildiği kaydedildi. Azami yakıt kapasitesi 450 litre olan araç, 300 kilogram ağırlığında kargo da taşıyabilecek. Azami hızı saat başına 210 kilometreye kadar çıkabilen aracın elektronik silah ve istihbarat sistemlerine sahip olduğu ve her türden mühimmat ve bomba taşıyabileceği belirtildi.

Sergide tanıtılan diğer İHA'lar Mohajer-6, Ababil-5, Karrar, Arash oldu. Sergide aynı zamanda havadan atılan Arman-1 bombası tanıtıldı.