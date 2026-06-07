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İran uyarılarının ardından harekete geçti: Beyrut'a saldıran İsrail'e yoğun füze misillemesi
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin İsrail'in Lübnan saldırılarına yeşil ışık yaktığını belirterek ABD üslerinin de meşru hedef olduğunu açıkladı.
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.
İran ordusu İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.
Trump ilk açıklamasında, "İran'a tavsiyem şu olur: Füzelerinizi fırlattınız, bu kadarı yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın" dedi.
22:36
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Müzakerelerin amacı savaşı sona erdirmek, ABD ile normalleşmek değil
Dış Haberler
Yayın Tarihi: 07.06.2026 , 22:33 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 , 22:57
İran, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırılara karşılık İsrail topraklarına füze saldırısıyla misilleme yaptı.
İşgalci İsrail ordusu bugün Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlemişti. İran Lübnan’a ve özellikle Beyrut'a yönelik saldırılara misilleme yapacağı konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusu İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik son füze saldırısının görüntülerini paylaştı.
İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü İbrahim Rızai, İsrail'in Beyrut'taki Dahiye'ye bugün düzenlediği saldırıların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Siyonist rejimin Dahiye'ye yönelik saldırısına kesin ve acı verici bir yanıt vereceğiz. Bu azgın köpekler terbiye edilmeli ve yerlerine geri gönderilmelidir. Bu gece işgal altındaki toprakların üzerindeki semaları izleyin" diye yazmıştı.
Bu arada, İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun yüksek alarma geçirildiğini bildirmişti.
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD ve İsrail rejiminin yalnızca "güç dilini" anladığını, Washington'un İran'a deniz ablukasını sürdürürken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığına yeşil ışık yaktığını söyledi.
Kalibaf X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'e sert bir uyarıda bulunarak, İsrail rejiminin Beyrut'un güney banliyölerini bombalamasının ardından bölgedeki askeri üslerinin ve varlıklarının meşru hedefler haline geldiğini belirtti. ABD'nin İran ile Nisan ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalmadığını ve diyaloğa ciddi yaklaşmadığını belirten Kalibaf, "Ne ateşkese bağlılar ne de diyaloğa inanıyorlar" diye yazdı.
"İran ulusuna karşı uygulanan deniz ablukası ve Amerika'nın bugün Siyonist rejime verdiği yeşil ışık, bölgedeki Amerikan ve rejim üslerini ve varlıklarını meşru hedefler haline getiriyor" diye belirten Kalibaf "Silahlı kuvvetlerimizin eli her zaman olduğu gibi tetikte” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yeşil ışık yakarak bu saldırıları "Hizbullah'a karşı cerrahi saldırılar" diye nitelemiş ve daha fazla saldırı çağrısı yapmıştı.
İsrail'de sirenler çaldı, okullar tatil edildi
İran dün akşam saatlerinde İsrail'e füze misillemesine başladı. İran misillemede üçüncü dalgayı da başlattığını duyurdu. İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığını duyurdu.
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.
İran ordusu: İsrail karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.
İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.
İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır.
Trump'tan İran'a: 'Füzelerinizi fırlattınız, şimdi masaya dönün'
ABD Başkanı Trump, Fox kanalına konuştu. Trump "İran'a tavsiyem şu olur: Füzelerinizi fırlattınız, bu kadarı yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın" ifadesini kullandı. Trump, İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırılardan memnun olmadığını da sözlerine ekledi.
Hamaney'in danışmanı: Bu akşamki cevap bir uyarı niteliğinde
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti" dedi.
Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak” ifadelerini kullandı.
22:57,
Trump: Bibi’ye (Netanyahu) İran karşısında yalnız kalabileceğini söyledim
ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceğini söylediğini açıkladı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Trump, Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirterek "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini öne sürerek buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını savundu.
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiğini söyledi.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hâlâ mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını savundu.
İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
Netanyahu da bugün yayınladığı video mesajında “O cephede ateş kesildi” diyerek İran’a saldırıları durdurduğunu doğrulamıştı.
22:36,
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Müzakerelerin amacı savaşı sona erdirmek, ABD ile normalleşmek değil
İran Meclis Başkanı ve İran’ın müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu” diyen Kalibaf son gerilimlerin nedeninin ateşkesin ihlali ve deniz ablukası olduğunu belirtti.
"Son dönemde yaşanan gerilimlere yol açan şey, Amerikalıların hem İran halkına yönelik bir deniz ablukası uygulayarak hem de Lübnan'da üzerinde anlaşılan ateşkesi ihlal ederek açık bir ateşkes ihlalinde bulunmuş olmalarıdır” diyen Kalibaf müzakerelerin hedefinin ABD ile normalleşmek değil savaşı sona erdirmek olduğunu vurguladı.
"Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye” diye belirten Kalibaf “Müzakerelerin amacı savaşı sona erdirmek ve kalıcı güvenliği tesis etmektir, Amerika Birleşik Devletleri ile normalleşmek değil” diye yazdı.
ABD’nin deniz ablukasına meydan okuyan Kalibaf “Deniz ablukasını düşman için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
21:08,
CENTCOM: ABD Umman Körfezi'nde boş petrol tankerini vurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Umman Körfezi'nde Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurarak İran'a gidişini engellediğini duyurdu.
İran limanlarına deniz ablukası uygulayan ABD'nin "M/T Marivex" adlı tankeri USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağıyla hedef alındığı kaydedildi.
Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtilen açıklamada tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği ifade edildi.
Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu belirtildi.
21:00,
İran'da uçuş kısıtlamaları kaldırıldı
İsrail'in gece saatlerinde başlayan saldırılarının ardından İran'da batı hava sahası kapatılmış ve ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği açıklanmıştı.
İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının yeniden normale döndüğünü ve yayımlanan notamlar doğrultusunda uçuş operasyonlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki uçuş kısıtlamalarıyla ilgili açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, güvenli koşulların sağlanması ve ilgili kurumlarla gerekli işbirliğinin sağlanmasının ardından uçuşlara yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.
19:07,
Netanyahu: İran tekrar saldırırsa çok sert karşılık veririz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kısa bir video mesajı yayımlandı.
Netanyahu mesajında İran'a karşı saldırıları durdurduklarını doğruladı, ancak İran'ın yeni bir misillemede bulunması halinde "çok sert karşılık verecekleri" tehdidinde bulundu.
İran'ın dünkü misillemesinin ardından "İran genelinde askeri ve ekonomik hedeflere saldırmaları için" orduya talimat verdiğini söyleyen Netanyahu "Şu anda bu cephede ateş kesildi, çünkü Tahran'daki terörist rejim vurulduktan sonra bize saldırmayı bıraktı" ifadesini kullandı.
Netanyahu İran'ın yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda "çok sert karşılık verecekleri"ni savundu.
İran ve Hizbullah'ın "her zamankinden daha güçsüz" olduğunu iddia eden Netanyahu İran ve Hizbullah'a karşı savaşlarının bitmediğini dile getirdi, ayrıca Lübnan'ın güneyine saldırıları sürdürecekleri mesajı verdi.
İran ve Hizbullah’ın İsrail’e karşı misillemelerle “yeni ve kabul edilemez bir denklem dayatmaya çalıştığını” ileri süren Netanyahu, “Lübnan ve İran topraklarından İsrail’e ateş açacaklarını ve bizim de harekete geçmeyeceğimizi düşündüler. Bu olmadı ve benim görev sürem boyunca da olmayacak" ifadelerini kullandı.
İran ve Hizbullah’ı kuşatma altında tuttuklarını iddia eden Netanyahu, olası yeni bir saldırı halinde İran’a “çok sert karşılık vereceklerini” söyledi.
18:49,
İsrail Lübnan’a saldırıları sürdürüyor: Bugün en az 10 kişiyi katletti
İran’ın Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail, Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sur kent merkezinde, Lübnan Kızılhaç binası yakınlarında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan çok sayıda kişi sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Harayib beldesindeki saldırıda da 1 kişi ölmüştü.
Böylece İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
17:25,
Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu bildirmesinin ardından açıklama yaptı.
Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Pezeşkiyan, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.
Diplomasi ve savunmanın, ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
17:19,
İran Silahlı Kuvvetleri: İsrail'e yönelik operasyonlar durduruldu
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.
Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, "Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu" ifadelerine yer verildi.
Bildiride ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
17:17,
Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
İsrail-İran hattında tansiyon düşerken Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan askeri birliklere üç roket fırlatıldı.
İsrail askeri birliklerine fırlatılan roketler nedeniyle protokol gereği sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, roketlerin İsrail topraklarına girmeden önlendiği, bir roketin ise İsrail askerlerinin yakınına düştüğü fakat yaralanan olmadığı iddia edildi.
14:40,
Haaretz: İsrail yeniden savaşa sürüklenirken Netanyahu istediğini alıyor
İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer bu saldırıya tepki göstererek karşılık vereceklerini açıkladı.Dahiye saldırılarına yanıt olarak İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu.
Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı saldırıların Orta Doğu'yu topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı.
Habere göre Netanyahu, ABD ile İran arasında görüşülen anlaşmanın İran'ın nükleer programını gerçekten dizginleyeceğinden veya İsrail'in beklentilerini karşılayacağından şüphe duyduğunu söyleyerek sürekli savaşı yeniden başlatmanın yollarını aradı.
Gazete, İsrail'in İran ile yeniden savaşa sürüklenmesini Netanyahu'nun istediğini alması şeklinde yorumladı.
13:45,
Saldırılar sürerken Lübnan Cumhurbaşkanı ile ABD Büyükelçisi arasında görüşme
İran ve İsrail arasındaki saldırılar devam ederken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile görüştü.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa'yı kabul etti.
Büyükelçi İsa, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin seyrini ve Lübnan'daki mevcut durumun sona erdirilmesine yönelik çabaları Cumhurbaşkanı Avn ile ele aldıklarını belirtti.
Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun Washington'da başlamasının planlandığına işaret eden İsa, müzakerelerin devam etmesinin Lübnan ve bölgedeki genel sürece olumlu katkı sağladığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan dosyasını yakından takip ettiğini kaydeden İsa, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tercih ettiği müzakere yolunu destekliyoruz. Bu yaklaşım, Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi yönünde ilerleme kaydetmemize yardımcı oluyor" diye konuştu.
Büyükelçi İsa, İsrail'in dün başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısına işaret ederek, bunun "siyasi bir mesaj" niteliğinde olduğunu belirtti ve ABD'nin çatışmaların daha fazla genişlememesine karar verdiğini ifade etti.
İsa, "Geri dönüşü olmayan bir aşamaya ulaştık. Buzlar kırıldı ve Lübnan'ın krizden çıkmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Avn-İsa görüşmesinin İran ile İsrail arasındaki saldırıların devam ettiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.
13:13,
Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes çağrısı yaptı.
Trump, kişisel sosyal medya hesabından "İsrail ve İran derhal 'ateş etmeyi' durdurmalıdır" ifadesine yer verdiği bir paylaşım yaptı.
12:05,
Smotrich: İran'ın fırlattığı her bir füzeye karşılık Beyrut'ta düzinelerce bina yıkalım
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın füze saldırılarına cevap olarak Tel Aviv'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini söyledi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırılarına karşı Lübnan'a odaklanması gerektiğini savundu.
Smotrich, İran'ın fırlattığı her bir füzeye karşılık İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini ileri sürdü.
Lübnan’ı vurmanın, İran’ın derinliklerindeki hedefleri vurmaya çalışmaktan "daha kolay, daha erişilebilir ve daha etkili olduğunu" savunan Smotrich, bu politikanın İsrail’in kuzeydeki uzun vadeli güvenlik hedeflerine de hizmet ettiğini iddia etti.
Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgaline hız vermesi ve İran'ın füzelerini engellemesi için Hizbullah üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, bunun İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki kredisini artırabileceğini savundu.
İsrail’in askeri mühimmat ve kaynaklarını, ileride İran’ın enerji altyapısına yönelik düzenlenecek kapsamlı bir saldırı için saklaması gerektiğini belirten Smotrich, İsrail'in imkan ve kabiliyetlerinin sınırlı ve karşılıklı saldırılarda tüketilmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi.
11:59,
Tahran’da patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri aktif hale geldi
İran devlet televizyonu, başkent Tahran’da patlama sesi duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığını duyurdu.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise Tahran semalarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiği açıkladı.
Öte yandan İsfahan kenti ile Hamedan’ın Kebuder Aheng ilçesinin de saldırılara hedef olduğu kaydedildi.
11:41,
AB: Her iki tarafla da temas halindeyiz, ateşkes son derece önemli
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dönem başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaşanan gerilime dair konuştu.
AB'nin Kızıldeniz'deki ASPIDES Operasyonu'na dikkat çeken Kallas, bölgede bu operasyon kapsamında daha fazla ne yapabileceğini değerlendirdiklerini belirtti. Kallas, "Ayrıca bugün seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin yaptırımların İran'a ilk kez uygulanacağı gün olacak" dedi.
Hürmüz Boğazı bağlamında İran ile ABD'nin anlaşmaya varması gerektiğinin söyleyen Kallas, taraflara diyalog çağrısında bulunduklarını söyledi.
Kallas, "Bölgenin ihtiyacı olan şeyin tırmanma değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varması olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kallas, AB'nin ateşkes sağlandıktan sonra gemilere refakat edilmesi konusunda da katkı sağlayabileceğini, bugün bu konuyu görüşeceklerini belirtti.
İlk olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Her iki tarafla da temas halindeyiz ve onlara bu mesajı vermeye çalışıyoruz, ateşkes son derece önemli" görüşünü paylaştı.
11:35,
İsrail: İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenledik
İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiğini iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı ifade edildi.
11:31,
Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e misilleme: Hayfa'daki sanayi tesisleri hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşı misilleme yapıldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.
Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı ifade edildi.
11:17,
İran: İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından ABD sorumludur
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dışişleri bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.
Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur" dedi.
İsrail'in ABD ile koordinasyonu olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti.
ABD makamlarının İsrail'in Lübnan'a saldırılarından habersiz olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Bekayi, ABD'yle İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunarak, ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı.
Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekayi, şunları kaydetti:
"Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail’in eylemlerini ABD’den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir."
11:00,
İran İsrail'in yasa dışı yerleşimini vurdu
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.
İran füzesinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki yasa dışı Itamar yerleşimine isabet ettiği kaydedilen haberde, üç binanın hasar aldığı belirtildi.
Füze isabeti sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.
10:52,
İsrail basını: Tel Aviv yönetimi çatışmanın birkaç gün sürmesini bekliyor
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yaşanan çatışmanın "birkaç gün sürmesini beklediğini" yazdı.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrailli yetkililerin durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.
Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.
Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.
Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
10:20,
Husiler: Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz" dedi.
İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.
09:22,
İddia: Trump Netanyahu'ya 'Anlaşmaya yaklaşıktık, saldırıları ertele' dedi
Axios'un üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.
Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık" dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.
Trump yönetiminin, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara "yeşil ışık" yakmadığı iddia edildi.
Öte yandan Netanyahu'nun başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı "görünüşte kabul ettiği" öne sürüldü.
08:50,
İran fırlatıyor, İsrail'de sirenler çalıyor
İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.
İran'dan yapılan füze atışları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.
İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken, gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.
08:47,
İran'ın petrokimya tesisi vuruldu
İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü" dedi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu kaydedildi.
08:42,
İran'a yönelik saldırıların ardından Husiler de İsrail'e balistik füze attı
Yemen'deki Husiler, İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.
İsrail ordusunu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi.
Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde, güney bölgelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.
08:31,
Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye alındı
Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
Uyarının niteliğine ve tehlikenin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Daha sonra Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı ikinci açıklamada ise "El-Harc kentinde tehlike sona ermiştir. Güvenliğiniz için Sivil Savunma talimatlarını takip etmeye devam edin, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçının. Acil durumlarda 911'i arayın" ifadeleri kullanıldı.
08:24,
İsrail ordusu: İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledik
İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.
Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.
01:37,
Trump'tan Netanyahu'ya atıf: 'Tüm kararları ben veriyorum, o değil'
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.
Financial Times'a konuşan Trump, Netanyahu'ya atıfta bulunarak, "Tüm kararları ben veriyorum... o değil" dedi. Netanyahu'nun bir anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmayacağını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının İran'la anlaşmaya varma isteğini değiştirmediğini söyledi.
01:20,
Ketaib Hizbullah’tan ABD’ye uyarı: Üslerini hedef alırız
Irak’taki silahlı direniş grubu Ketaib Hizbullah ABD’nin İran’ın İsrail'e misillemeleri sonrası gerilimi tırmandıracak bir hamlede bulunması halinde bölgedeki ABD hedeflerinin vurulacağı uyarısında bulundu.
Ketaib Hizbullah ABD’nin müdahil olması durumunda Irak’takiler başta olmak üzere bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef alacağını duyurdu.
01:02,
İran: İsrail’e saldırılar meşru müdafaa kapsamında, gerilimin tırmanmasından ABD sorumlu
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in kuzeyinde askeri hedeflere düzenlenen füze saldırılarının “savunma saldırısı” olduğunu bildirdi. Saldırıların siyonist rejimin tekrarlanan ateşkes ihlallerinin ardından, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca doğal öz savunma çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in 8 Nisan ateşkesini sürekli ihlal etmesine, özellikle de son iki haftadır İran gemilerine ve güney İran'daki hedeflere yönelik saldırılarda ABD ordusuyla işbirliği yapmasına ve ABD destekli deniz korsanlığına yanıt olarak yapıldığını belirtti.
İran, Lübnan'daki ateşkesin 8 Nisan ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ABD'nin İsrail’in ihlallerinden ve bunun sonucunda bölgede her türlü gerilimin tırmanmasından doğrudan sorumlu olduğunu vurguladı.
Açıklamada İsrail’in Lübnan veya İran'a karşı herhangi bir kötü niyetli girişiminin, İran ordusundan ezici ve kapsamlı bir yanıtla karşılanacağı uyarısında bulunuldu.
Bakanlığın açıklamasında “İran İslam Cumhuriyeti, ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını gerekli gördüğü her yerde kararlı bir şekilde savunma konusundaki ciddi kararlılığını yinelemektedir” denildi.
00:46,
Hamaney: Siyonist rejiimin sayılı günleri kaldı
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesaplarından İsrail’e yönelik mesaj yayımlandı.
Hamaney mesajında "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır” ifadesine yer verdi.
00:41,
İsrail Genelkurmay Başkanı: Emir verilir verilmez İran'a saldıracağız
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır" ifadesine yer verildi.
00:31,
Tahran'da halk İnkılap Meydanı'nda İsrail'e yönelik füze misillemesini kutladı
İran’ın İsrail’e yönelik füze misillemesinin ardından başkent Tahran’ın İnkılap Meydanı’nda toplanan binlerce kişi ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.
İran lideri Mücteba Hamaney’in resminin bulunduğu dövizler taşıyan İranlılar İsrail’e yönelik füze misillemelerini kutladı.
00:04,
İran basını: Tebriz'de İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü
İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İsrail'e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü" ifadelerine yer verildi.
Habere ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.
23:48,
Trump’tan Netanyahu’ya: İran’a karşılık verme
Donald Trump, İran'a yönelik "şimdi masaya dönün" çağrısından sonra İsrail ile temasa geçti.
Beyaz Saray'a yakın Axios'a konuşan Trump, “Netanyahu'yu şimdi arayacağım ve ona misilleme olarak İran'a saldırmamasını söyleyeceğim” dedi.
Trump açıklamasında, "İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek" değerlendirmesinde bulundu.
İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyleyen Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Trump, "Birazdan Bibi'yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok" dedi.
İsrail merkezli Kanal 12 de Trump ve Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğruladı.
23:43,
İsrail basını: İran, İsrail'e yaklaşık 10 balistik füze fırlattı
İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti.
Haberde aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı öne sürüldü.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı. Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği iddia edildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi.
Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.
23:38,
İran Sivil Havacılık Kurumu: Ülkenin batı hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.
23:37,
Irak ve Suriye hava sahasını kapattı
İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Irak hava sahasının 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi. Seferler askıya alındı.
Suriye de hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı. İlk aşamada 12 saat süreyle uçuşlara izin verilmeyeceği duyuruldu. Şam Havalimanı'ndaki operasyonlar da durduruldu.
22:34,
İran ordusu: İsrail’deki Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı
İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı. Bildiride İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığı duyuruldu.
"Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, ABD ve İsrail’in, 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği de hatırlatıldı.
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