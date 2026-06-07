İran uyarılarının ardından harekete geçti: Beyrut'a saldıran İsrail'e yoğun füze misillemesi

İran, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırılara karşılık İsrail topraklarına füze saldırısıyla misilleme yaptı.

İşgalci İsrail ordusu bugün Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlemişti. İran Lübnan’a ve özellikle Beyrut'a yönelik saldırılara misilleme yapacağı konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusu İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik son füze saldırısının görüntülerini paylaştı.

İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü İbrahim Rızai, İsrail'in Beyrut'taki Dahiye'ye bugün düzenlediği saldırıların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Siyonist rejimin Dahiye'ye yönelik saldırısına kesin ve acı verici bir yanıt vereceğiz. Bu azgın köpekler terbiye edilmeli ve yerlerine geri gönderilmelidir. Bu gece işgal altındaki toprakların üzerindeki semaları izleyin" diye yazmıştı.

Bu arada, İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun yüksek alarma geçirildiğini bildirmişti.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD ve İsrail rejiminin yalnızca "güç dilini" anladığını, Washington'un İran'a deniz ablukasını sürdürürken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığına yeşil ışık yaktığını söyledi.

Kalibaf X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'e sert bir uyarıda bulunarak, İsrail rejiminin Beyrut'un güney banliyölerini bombalamasının ardından bölgedeki askeri üslerinin ve varlıklarının meşru hedefler haline geldiğini belirtti. ABD'nin İran ile Nisan ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalmadığını ve diyaloğa ciddi yaklaşmadığını belirten Kalibaf, "Ne ateşkese bağlılar ne de diyaloğa inanıyorlar" diye yazdı.

"İran ulusuna karşı uygulanan deniz ablukası ve Amerika'nın bugün Siyonist rejime verdiği yeşil ışık, bölgedeki Amerikan ve rejim üslerini ve varlıklarını meşru hedefler haline getiriyor" diye belirten Kalibaf "Silahlı kuvvetlerimizin eli her zaman olduğu gibi tetikte” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yeşil ışık yakarak bu saldırıları "Hizbullah'a karşı cerrahi saldırılar" diye nitelemiş ve daha fazla saldırı çağrısı yapmıştı.

İsrail'de sirenler çaldı, okullar tatil edildi

İran dün akşam saatlerinde İsrail'e füze misillemesine başladı. İran misillemede üçüncü dalgayı da başlattığını duyurdu. İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığını duyurdu.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran'ın misillemeyi başlattığı anlarda İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi X hesabından İran ve Lübnan bayraklarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İran ordusu: İsrail karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.

İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır.

Trump'tan İran'a: 'Füzelerinizi fırlattınız, şimdi masaya dönün'

ABD Başkanı Trump, Fox kanalına konuştu. Trump "İran'a tavsiyem şu olur: Füzelerinizi fırlattınız, bu kadarı yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın" ifadesini kullandı. Trump, İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırılardan memnun olmadığını da sözlerine ekledi.

Hamaney'in danışmanı: Bu akşamki cevap bir uyarı niteliğinde

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti" dedi.

Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak” ifadelerini kullandı.