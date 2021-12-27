İran, Türkiye'yle karayolu seyahatini süresiz durdurdu

İran'da Omicron kaynaklı yeni seyahat kısıtlamaları açıklandı. Birçok Avrupa ülkesine 15'er günlük kısıtlama getirilirken, Türkiye'yle karayolu seyahati süresiz olarak kısıtlandı.

İran devlet televizyonunun duyurduğu karar uyarınca, ülke sınırları İngiltere, Fransa, Danimarka ve Norveç'ten ziyarete 15 gün boyunca kapalı olacak. Kasım ayında Güney Afrika ve yedi komşusuna getirilen seyahat yasağı 15 gün uzatılacak. Türkiye'den de karayolu seyahatine süresiz şekilde kısıtlama getiriliyor.

İran'da şu ana dek sadece 14 teyit edilmiş Omicron vakası bulunuyor. Ancak İran medyasındaki haberlere göre, Omicron'u tespit edebilen test kitleri şu an için yeterince yaygın değil ve uzmanlar, birkaç hafta içinde hızlı bir yayılma bekliyor.