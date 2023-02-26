İran Suriye'ye hava savunma sistemi ihraç edecek

İran'ın, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Suriye ile anlaştığı duyuruldu.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Şam yönetiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, "Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran'ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye'ye tedarikine tanık olacağız" ifadelerine yer verildi. (AA)