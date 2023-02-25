AB, 96 Rus ve İran kuruluşuna yaptırım getirdi

Avrupa Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre, 10'uncu yaptırım paketi çerçevesinde Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 89 Rus ve 7 İran kuruluşu kara listeye alındı.

Söz konusu yaptırım paketi bu gece yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "bugünkü karar, Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini saldırı savaşında doğrudan destekleyen kuruluşların listesini 96 ek kuruluşla genişletiyor ve böylece onlara daha sıkı ihracat kısıtlamaları getiriyor." denildi. Açıklamada ayrıca, "bu listede ilk kez askeri insansız hava araçları üreten yedi İranlı kuruluşun yer alacağı" belirtildi.

Avrupa Konseyi, varlıklarının dondurulmasına ve fon ve ekonomik kaynak sağlama yasağına tabi kuruluşlar listesine üç Rus bankası eklendiğini belirtti.

AB, ayrıca Rusya'ya bağlı RT Arapça ve Sputnik Arapça'nın yayın lisanslarının askıya alınması sürecini başlattı.

Ek olarak, AB'nin kararı kapsamında Rusya vatandaşlarının "AB'nin kritik altyapı ve birimlerinin yönetim organlarında herhangi bir pozisyonda olma olasılığı" da kısıtlandı.