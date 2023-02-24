AB Komisyonu: Çin'in Rusya'ya silah sağladığına dair bir kanıt bulunmuyor

AB Komisyonu Dışişleri Sözcüsü Nabila Massrali yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya silah sağladığına dair herhangi bir kanıt bulamadığını söyledi.

Massrali düzenlediği basın brifingde, "Şu anda Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sistemleri sağladığına dair net bir kanıtımız yok, ancak Çin'i herhangi bir askeri yardımdan kaçınmaya çağıracağız." şeklinde konuştu.

Bu haftanın başında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Ukrayna Savaşı sırasında Rusya'ya askeri yardım sağlamaya karar vermesi halinde "gerçek sonuçlarla" karşılaşacağını söylemişti.

Hafta içinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de benzer bir açıklama yaparak NATO'nun Çin'in Rusya'ya silah sağlama olasılığından endişe duyduğunu ekledi.

Öte yandan AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Çin Merkezi Dışişleri Ofisi Direktörü Vang Yi'nin kendisine Çin'in savaş halindeki ülkelere silah sağlamadığına dair güvence verdiğini söyledi.