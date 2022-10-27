İran: Şiraz'daki türbe saldırısının faili yabancı uyruklu

İran'ın Şiraz kentinde bir türbede 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Fars eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırının failinin olayın hemen ardından yakalandığını söyledi.

Saldırganın akşam ezanından hemen sonra ön kapıdan türbeye girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini aktaran Muhibbipur, "Bu kişi saldırının hemen sonrasında yaralı ele geçirilmiş ve şu anda tedavi altına alınmıştır" dedi.

Devlet televizyonunda yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın bir çantaya sakladığı uzun namlulu silahı türbeye girdikten sonra çıkararak kalabalığa ateş açtığı ve ardından güvenlik güçleri tarafından vurularak yakalandığı görüldü. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine ait Nournews saldırıyla ilgili haberinde, saldırganın yabancı uyruklu olduğunu duyurdu ancak uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Teröristler ve insan haklarını savunduklarını iddia eden yabancı işgüzarların İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarıyla oynamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

İran devlet televizyonu dün Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından kentte 3 gün yas ilan edildi. (AA)