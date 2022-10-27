İran Cumhurbaşkanı: Şiraz'daki saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak

İran resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Şiraz’da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Reisi, açıklamasında, Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırının “kesinlikle cevapsız kalmayacağını” belirterek güvenlik güçlerinin olayı açıklığa kavuşturacağını ve saldırıyı tasarlayanlara ders niteliğinde bir cevap vereceğini söyledi.

“İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha” eklendiğini belirten Reisi, “Şah Çerağ Türbesi'nde insanların şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye, Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Öte yandan IŞİD saldırıyı üstlenmişti.