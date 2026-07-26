İran savaş bilançosunu açıkladı: ‘11 ABD hava aracı vuruldu, Erbil’deki altyapı imha edildi’

İran, ABD’yle yaşanan son çatışmalarda Amerikan ordusuna ait çok sayıda hava aracı ile askeri tesisin imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Mohebbi, 8-22 Temmuz arasındaki 15 günlük saldırılarda ABD’ye ait 11 savaş uçağı ve helikopterin imha edildiğini ya da ağır hasara uğratıldığını söyledi. Mohebbi’nin açıkladığı listenin içinde keşif ve saldırı İHA’ları, tanker uçakları, nakliye uçakları ve ağır helikopterler de yer aldı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre saldırılarda 17 keşif ve operasyon İHA’sı, bir F-15 savaş uçağı, bir P-8 deniz karakol uçağı, bir C-17 nakliye uçağı, sekiz havada yakıt ikmal uçağı ve dört ağır helikopter hedef alındı.

Patriot sistemlerinin de vurulduğu belirtildi

Mohebbi, İran saldırılarında yedi komuta-kontrol merkezi, altı Patriot radarı, dört Patriot hava savunma sistemi, sekiz erken uyarı radarı ve beş uzun menzilli radarın da vurulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca uçak hangarları, bakım merkezleri, yakıt depoları, füze depolama tesisleri, HIMARS sistemleri, haberleşme merkezleri ve istihbarat altyapısının hedef alındığı belirtildi.

ABD yönetimi söz konusu kayıplara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

‘Erbil’deki altyapının neredeyse tamamı imha edildi’

İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Rıza Ekraminia ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan ABD askeri altyapısının “neredeyse tamamının” imha edildiğini belirtti.

Ekraminia, İran saldırılarının bölgedeki ABD üslerine ciddi zarar verdiğini ve bu tesislerin önemli bir bölümünün operasyon kabiliyetini kaybettiğini söyledi. İran karşıtı silahlı grupların da Erbil’den faaliyet yürütme kapasitesinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki bazı saldırılarda İHA’ların hava savunma sistemlerince düşürüldüğü, ancak can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmediği öne sürülmüştü.

Araş-2’den daha gelişmiş İHA açıklaması

Ekraminia, İran ordusunun çatışmalar sırasında Araş-2 tipi uzun menzilli saldırı İHA’larını kullandığını, ancak artık bu sistemlerden daha gelişmiş yeni İHA’ların hizmete alındığını söyledi.

Yeni araçların Araş-2’ye kıyasla daha yüksek tahrip gücüne, isabete ve menzile sahip olduğunu savunan İranlı komutan, İHA’ların adı ve teknik özelliklerinin henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.

İran ordusu sözcüsü, çatışmaların yeniden başlaması durumunda ABD’nin “askeri saldırılarla İran halkına iradesini dayatamayacağını anlayana kadar” operasyonların sürdürüleceğini söyledi.

Washington ise İran’ın açıklamalarına doğrudan yanıt vermedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın son açıklamalarında İran’a yönelik saldırıların askeri operasyon merkezleri, İHA depoları, hangarlar, deniz unsurları ve lojistik altyapıya yoğunlaştığı belirtildi.

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