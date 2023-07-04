İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu

Hindistan'da bugün toplanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de video konferans yöntemiyle düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede ülkesinin ŞİÖ'ye 9. üye olarak resmen katılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Reisi, "İran, Şanghay İşbirliği Örgütünün, önemli göstergeler, kapasiteler ve ayrıcalıklı bir konumla büyüyen bir örgüt olduğuna ve İran'ın bu resmi üyeliğinin faydalarının tarihte yer bulacağına inanıyor" dedi.

Reisi, İran'ın örgütteki varlığının üye ülkeler arasında kolektif güvenliğin gelişmesine, sürdürülebilir kalkınmaya ve ilişkilerin genişletilmesine yol açacağını umduğunu belirtti.

İran'ın 'komşuluk ve yakınlaşma' politikasını dış siyasetinin temeli haline getirdiğini ve bunu bölgesel barış ve istikrarı sağlamanın en iyi yolu olarak gördüğünü söyleyen Reisi, "İran, uzun yıllar bölgedeki güvenliği sağlama ve hegemonyayla mücadele etme taahhüdünü kanıtlamıştır. Terörizmden, aşırılıktan ve bölücülükten arınmış bir bölgeye doğru ilerlemek için bu tecrübelerini Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde paylaşmaya hazırdır" diye konuştu.

ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticaretin ulusal para birimleri ile yapılması gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları söyledi:

"Militarizmle birlikte Batı tahakküm sisteminin temel taşı haline gelen şeyin doların hakimiyeti olduğu artık oldukça açıktır. Bu nedenle adil bir uluslararası sistem oluşturmaya yönelik herhangi bir girişim, bölge içi ilişkilerde bu tahakküm aracının ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda örgütün üyeleri ile iş ortakları arasındaki uluslararası ticaret ve finansal alışverişlerde ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ciddi şekilde takip edilmelidir."