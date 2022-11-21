İran polisinin Cevanrud kentinde göstericilere ateş açtığı iddia edildi

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde emniyet güçlerinin, Tahran yönetimi aleyhine slogan atan göstericilerin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Cevanrud kentindeki Mahsa Amini protestoları sırasında emniyet güçleri göstericilerin üzerine ateş açtı.

Görüntülerde onlarca kişinin vurulduğu görülüyor. Sosyal medya paylaşımlarında da polis kurşunuyla çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi. Olayla ilgili resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

Son günlerde yine ülkenin batısında Kürtlerin çoğunlukta olduğu Mahabad ve Piranşehr gibi kentlerde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. (AA)