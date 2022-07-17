İran 'nükleer bomba' üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu açıkladı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Kamal Harrazi, İran'ın teknik olarak nükleer bomba üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak böyle bir seçenek hakkında siyasi bir karar verilmediğini açıkladı.

Al Jazeera'ye konuşan Kamal Harrazi, "Birkaç gün içinde yüzde 60'a kadar uranyumu zenginleştiriliriz ve ayrıca kolayca yüzde 90 zenginleştirilmiş uranyum üretebiliriz" dedi. Harrazi, İran'ın nükleer bomba üretecek teknik imkanları olduğunu ama böyle bir karar almadıklarını sözlerine eklerdi.

Nükleer bomba açıklamasının, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tahran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için her şeyi yapılacağını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Biden'ın İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında devam eden stratejik ortaklık konusunda ortak bir bildirge imzaladı. Bildiriye göre ABD, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini" ve "bu sonucu sağlamak için ulusal gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu" belirtti.