İran: Nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için garanti verilmeli

İran-ABD müzakereleri Viyana’da dolaylı yollardan devam ederken, İran’a uluslararası nükleer projelerine izin verme muafiyeti geri geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Bazı yaptırımların kaldırılması kendi içinde iyi niyet anlamına gelebilir.” dedi. İran medyasına konuşan Abdullahiyan, Viyana’daki görüşmelerdeki en önemli konulardan birinin “Batı’nın yükümlülüklerini yerine getirme garantisi” olduğunu kaydetti.

İran’ın muafiyeti, 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilen eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2019 ve 2020 yıllarında peşi sıra gelen kararları ile iptal edilmişti.

İran yetkileri, Nisan ayından beri Viyana’da Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltere yetkilileri ile bir araya gelerek iptal edilen anlaşmanın tekrar eski haline getirilmesi için müzakerelerde bulunuyor. Viyana'daki görüşmelerde İran ile ABD heyetleri arasında da dolaylı müzakereler sürüyor. 2015 yılında İran ile nükleer anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) dönemin ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmış, Trump yönetimi 2018’de anlaşmadan çekilmiş, Biden yönetimi ise anlaşmayı tekrar dönülmesini gündeme getirmişti.