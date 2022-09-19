İran: Nükleer anlaşma olmadan ABD'yle mahkum takasına hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırma çalışmalarının sonucundan bağımsız olarak ABD'yle mahkum takasına hazır olduklarını açıkladı.
ISNA'ya konuşan Kenani, İran'ın ABD'yle mahkum değişimi için "farklı kademe ve şekillerde" müzakerelere devam ettiğini belirterek, "Anlaşmanın uygulanıp uygulanmaması şu anda ABD'nin kararı" yorumunda bulundu.
Rusya'nın İran nükleer müzakerelerine karışarak, sonucu etkilediği yönündeki iddialarını yalanlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD'nin sorumlulukların farkına vararak "müzakereleri başarılı şekilde sonuçlandırmak için çalışması" gerektiğini dile getirdi.
Çıkmaza giren nükleer anlaşma müzakereleri
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşması hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, müzakerelerin "çıkmaza girdiğini" belirterek, anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasının beklenmemesi gerektiğini söylemişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekilmişti. Biden yönetimi, İran'la nükleer anlaşmanın yeniden yapılacağı açıklamalarının, Avrupa Birliği arabuluculuğunda müzakereler başlamıştı.
Taraflar geçen ay yaptıkları açıklamalarda müzakerelerin olumlu sonuçlanacakları öngördüklerini açıklamış, lakin ay sonunda müzakerelerin tıkandığı belirtilmişti. İran ve ABD birbirlerini anlaşmayı geri getirme çabalarını engellemekle suçladı.