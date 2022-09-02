İran Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki insansız araca el koydu

İran devlet televizyonu, Kızıldeniz'de İran donanmasına ait bir savaş gemisinin ABD'ye ait iki insansız keşif aracını deniz güvenliğini tehlikeye attığı için kısa süreli olarak alıkoyduğunu duyurdu.

İran donanmasının uluslararası deniz yollarında terk edilmiş bir dizi insansız casus aracı bulduğu kaydedilen haberde, ABD donanmasının iki kez uyarıldığı, daha sonra İran savaş gemisi tarafından iki aracın kısa süreli alıkonulduğu belirtildi.

Haberde uluslararası nakliye yolu güvenli hale getirildikten sonra sözkonusu iki aracın güvenli bir alana bırakıldığı ifade edildi.

ABD Donanmasının benzer olayları gelecekte tekrarlamaktan kaçınması için uyarıldığı belirtildi.