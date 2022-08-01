İran: Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak’taki olaylar ve nükleer müzakeleri hakkında açıklama yaptı.

Nasır Kenani Irak'ta son gelişmeler hakkında, "Gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Diyaloğu Irak içerisindeki sorunların çözümü için en iyi yol olarak görüyoruz” dedi.

Irak’ta istikrar ve güvenliğin İran için önemli olduğunu söyleyen Kenani, “Irak bizim önemli bir komşu ülkemizdir. Doğal olarak Irak'taki gelişmeleri hassasiyet ve dikkatle izliyoruz. Her zaman Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Tahran, bu ülkenin güvenliğini İran ile bölgenin güvenliği olarak görmüştür” açıklamasını yaptı.

'Yeni müzakere turuna tanık olabiliriz'

ABD ile nükleer müzakereler hakkında da bilgi veren Kenani, ABD tarafından nükleer anlaşmaya ilişkin yeni teklifin değerlendirildiğini söyledi. Kenani, “Yakın gelecekte yeni görüşmelerin zamanı konusunda bir sonuca varılabilir ve muhtemelen yeni bir müzakere turuna tanık olabiliriz. Bu tamamen karşı tarafın özellikle de ABD'nin iradesine bağlı” dedi.