İran-Irak Savaşı'ndan kalma füze patladı: 2 ölü

Irak basınının Basra güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak-İran sınırında iki ülke arasındaki 8 yıllık savaştan geriye kalan füzenin patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları füzeyi bulan kişilerin, füzedeki bakır maddesini çıkarmaya çalıştıkları sırada infilak ettiğini aktardı.

Irak ile İran arasında 1980-1988 yılları arasında süren 8 yılık savaşta yaklaşık 1 milyon kişi yaşamını yitirdi. Hiçbir tarafın galip olmadığı savaştan geriye çok sayıda patlayıcı kaldı. (İHA)