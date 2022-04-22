Almanya Şansölyesi Scholz: Nükleer savaş çıkmamalı

Almanya'nın Ukrayna'ya tank ve diğer ağır silahları tedarik etmemesinin nedenine dair Der Spiegel'e konuşan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Üçüncü Dünya Savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyorum. Nükleer savaş çıkmamalı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, "NATO'nun 3. Dünya Savaşına yol açabilecek şekilde Rusya ile doğrudan askeri çatışmadan kaçınması gerektiğini" belirten Scholz "NATO yönünde bir tırmanıştan kaçınmak benim en büyük önceliğim. Bu yüzden anket sonuçlarının beni yönlendirmesine, tiz bağırışların beni sinirlendirmesine izin vermiyorum. Bir hatanın sonuçları dramatik olur" dedi.

Der Spiegel anketine göre Almanya vatandaşlarının yüzde 65'inin "zayıf lider" olarak gördüğü Scholz, Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmemesinin başarısızlık olmadığını belirterek, "korkakça değil, siyasi sorumluluğunu ön plana koyarak hareket ettiğini" dile getirdi.

'Küresel sonuçları düşünen var mı?'

Scholz, Ukrayna'ya tank ve ağır silah tedariki gündeminin yanı sıra Rusya'ya yönelik derhal petrol-gaz ambargosu uygulanması talebine karşı da açıklamada bulundu.

Scholz, Almanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını sona erdirmeme kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Gaz ambargosunun savaşı nasıl bitireceğini kesinlikle anlamıyorum. Eğer Putin ekonomik tartışmalara açık olsaydı, zaten bu çılgın savaşı asla başlatmazdı.

İkincisi, sanki hepimiz para kazanmakla ilgiliymişiz gibi davranılıyor. Ama mesele şu ki, dramatik bir ekonomik krizden, bir daha asla açılmayacak olan milyonlarca iş ve fabrikanın kaybından kaçınmak istiyoruz. Bunun ülkemiz için, tüm Avrupa için ciddi sonuçları olur ve aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanını da ciddi şekilde etkiler. Bu yüzden şunu söylemek benim sorumluluğum; bunun olmasına izin veremeyiz. Ayrıca küresel sonuçları gerçekten düşünen var mı?"