Almanya'daki toplama kampı anıtı saldırıya uğradı

Almanya'nın Neubrandenburg kentinde Nazi toplama kampı kurbanları ve kamptaki esirleri kurtaran Sovyet askerlerine adanmış bir anıta, mavi ve sarı Nazi sembolleri çizildi.

Mecklenburg-Batı Pomeranya'da bulunan kentteki mezarlık ve anıta ayrıca Ukraynalı faşist sloganlar yazıldı. Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Nordkurier gazetesinin haberine göre bugün şehrin Yeni Mezarlığı'nda bulunan toplama kampı anıtının plaketi de mavi ve sarı boyayla lekelendi.

Sovyet anıtı, II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın faşizmden kurtuluşu sırasında ölen Sovyet Kızıl Ordusu askerlerinin ve Ravensbrück toplama kampının Neubrandenburg şubesinde katledilen 99 kadının anısına dikilmişti. Almanya'da Nazizm döneminde yaklaşık 6.000 kadın Neubrandenburg toplama kampında korkunç koşullar altında zorunlu çalıştırıldı ve sistematik olarak işkence altında katledildi. Kampta işgal altındaki SSCB topraklarından "köle" olarak getirilen çok sayıda Ukraynalı kadın da vardı.

Anıtın plakasına çizilen faşist sembollerse Nazi gamalı haçı, Wolfsangel ve bir Kelt haçını içeriyor.

Öte yandan anıta bozuk bir gramerle ve Kiril-Latin alfabeleri karışık bir şekilde Ukrayna'nın ulusal renklerinde faşist slogan "Slava Ukraini – Heroyam Slava!" [Ukrayna'ya şan olsun, Şan olsun kahramanlara] yazıldığı görüldü. Bu söz konusu saldırıyı yapanların anadili Ukraynaca veya Rusça olmadığı ihtimalini kuvvetlendiren bir bulgu.

Söz konusu slogan, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Ukraynalılara karşı yürüttüğü sistematik katliamlar boyunca işgalcilerle işbirliği yapan Ukraynalı faşistler tarafından kullanılıyordu. Aynı slogan 2014'ten sonra Ukrayna'da resmi selamlama haline geldi.

Öte yandan saldırının Adolf Hitler'in doğumgünü olan 20 Nisan'da gerçekleşmesiyse dikkat çekti.

Neubrandenburg şehir idaresi, araştırma amacıyla polis tarafından belgelendikten sonra grafitilerin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması talimatını verdi.