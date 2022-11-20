İran İnsan Hakları Örgütü: Hayatını kaybeden kişi sayısı 378'e yükseldi

İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda son bir haftada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. IHR, protestoların başladığı günden bu yana yaşamını yitiren kişi sayısının ise 378'e yükseldiğini açıkladı.

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde dün yayımlanan raporda, İran'da üçüncü ayına giren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 25'ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi. Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran ve Kürdistan'da 40, Batı Azerbaycan'da 39, Mazenderan'da 33, Gilan 23, Elborz'da 15, Kirmanşah'ta 14, Huzistan'da 9, Horasan-ı Rezevi ve İsfahan'da 5'er, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da 4'er, Merkezi, Kazvin ve Loristan'da 3'er, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Fars ve Hemedan'da ikişer, Hürmüzgan, Simnan ve Kirman'da da birer kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişilerden 47'sinin 18 yaş altı, 27'sinin ise kadın olduğu ifade edildi. (AA)