Gündem’de Gökhan Kazbek İran Uzmanı Arif Keskin ile "İran’da rejim gösterileri neden bastıramadı, eylemler büyük grevlerle birleşebilir mi, idam cezalarından sonra protestoların seyri değişebilir mi?" konularını masaya yatırıyor.
soL TV'de yayında.
Haber Merkezi
Gündem | İran rejimi gösterileri neden bastıramadı?
solL TV'nin Gündem programında İran'da 2 aydır süren gösterilerin neden bastırılamadı ele alınıyor
Haber Merkezi
Gündem’de Gökhan Kazbek İran Uzmanı Arif Keskin ile "İran’da rejim gösterileri neden bastıramadı, eylemler büyük grevlerle birleşebilir mi, idam cezalarından sonra protestoların seyri değişebilir mi?" konularını masaya yatırıyor.
soL TV'de yayında.