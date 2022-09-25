İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı 

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff ve Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'u, İran'daki gösterilere ilişkin izledikleri politikalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre Shercliff, "İngiltere merkezli BBC Farsça ve Iran International kanallarının İran karşıtı faaliyetleri", Hauge ise "Norveç Meclis Başkanının İran içişlerine yönelik açıklamaları" nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, BBC Farsça ve Iran International kanallarının, İran'daki gösterilerde eylemcileri sokağa çağırdığını ve gösterileri tahrik ettiğini öne sürerken, Norveç Meclis Başkanının açıklamalarınınsa İran'ın içişlerine müdahale olduğunu kaydetti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlayan protesto gösterileri İran geneline yayılmış, gösterilerde resmi açıklamaya göre 41 kişi yaşamını yitirmişti.