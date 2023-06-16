İran ile Küba arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel tarafından Devrim Sarayı bahçesinde devlet töreniyle karşılandı. Liderler daha sonra "İran-Küba Ekonomik Forumuna" katıldı.

Devrim Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla 6 işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaların içeriğinin "hükümetler arası kapsamlı işbirliği, Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, taşınabilir bilgi ve hizmetler" olduğu kaydedildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerde, Adalet Bakanlıkları arasında da gümrük meselelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Canel, iki ülke arasındaki birlik ve işbirliğine dikkati çekerek, Küba ve İran'ın tek taraflı yaptırımları reddetmede hemfikir olduğunu ve ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğini belirtti.

Reisi de Venezuela, Nikaragua ve Küba ziyaretlerini hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı uygulamalarına karşı 3 Latin Amerika ülkesiyle kurulan ilişkilerin "stratejik" olduğunu söyledi.

İran'ın bölge ülkeleriyle kurduğu ilişkileri derinleştirmesinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Reisi, ekonomik yaptırımlara rağmen Küba, Nikaragua ve Venezuela ile ticaretin doğru istikamette ilerlediğini bildirdi.

Biyoteknoloji alanında işbirliği

Mevkidaşı Canel ile Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'ni de ziyaret eden Reisi, yetkililerden merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Reisi, biyoteknoloji alanının iki ülke arasındaki işbirliğinde örnek teşkil ettiğini, enerji, madencilik ve teknoloji gibi sektörleri de genişletmek istediklerini kaydetti.

Küba Devlet Başkanı Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ise iki ülke arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğinin altını çizerek, "Görüşmelerde harika siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi vurguladık. Biyoteknoloji, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme hususunda stratejik fırsatlardan birisini sunuyor. Enerji, gıda ve sağlık alanlarındaki potansiyele dayalı olarak ekonomik ve ticari işbirliği bağlarını derinleştirme ve çeşitlendirmeyi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı. (AA)