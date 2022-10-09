İran: Gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran İçişleri Bakanı'nın Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecit Mirahmedi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve devam eden protestolar hakkında açıklama yaptı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre; "Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak" diyen Mirahmedi, gözaltına alınan kişilere yönelik yargılamanın hızlı şekilde sonuçlandırılacağını belirtti.

Mirahmedi, protestolarda gözaltına alınan kişilere "sert ve caydırıcı cezalar" verileceğini aktardı.