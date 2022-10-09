İran'daki protestolarda hayatını kaybeden Shakarami'nin annesi: Kızım dövülerek öldürüldü

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarda yaşamını yitiren 16 yaşındaki Nika Shakarami’nin annesi, kızının güvenlik güçleri tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer ise Shakarami’nin ölüm sebebinin “yüksekten düşüş” olduğunu öne sürdü.

The Guardian’ın haberine göre, İran’da “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınarak hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ardından başlayan protestolara katılan 16 yaşındaki Nika Sharami’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sharami’nin annesi Nasreen Shakarami, yetkililerin kızlarının ölümünü 10 gün sonra haber verdiğini, Nika’nın cesedini aileden habersiz bir şekilde morgdan çıkarıp bir köyde gömdüğünü söyledi. Annesi, Nika’nın ölüm kayıtlarına göre kafatasının ağır hasar aldığını, başına birden fazla darbe aldığının izinin görüldüğünü aktardı.