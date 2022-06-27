İran Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri giderilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile İran'ın terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemli olduğunu söyledi. Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerinin bir an önce ve kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirtti.

İran ile ilişkileri geliştirmek için çalışmalara devam edileceğini belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da ve şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İran-Türkiye ticaret hacmi düştü

İkili ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, geçen sene yüzde 62,5 oranında artış olduğunu, ancak bu sene için Türkiye-İran ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerisinde olunduğunu açıkladı.

Terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu Bakan Çavuşoğlu, “Güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı” diye konuştu.

Abdullahiyan: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Türkiye'nin Suriye konusunda dile getirdiği güvenlik endişelerine ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şeklide anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Abdullahiyan, ikili ilişkileri iyileştirmek ve derinleştirmek için eylem planı ve yol haritası önerisinde bulunduklarını, bu plan üzerinden ilerlemek istediklerini Çavuşoğlu'na bildirdiğini belirterek, "Güvenlik, siyasi, askeri, turizm, kültürel, tarihi ve bütün alanlarda iki ülkenin ilgi duyduğu alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmeye karar verdik. Ayna zamanda KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Toplantısı'nı ilerde yapacağız. Önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi 7. Toplantısı'nı çok yakın dönemde yapmayı kararlaştırdık" şeklinde konuştu.

Yemen krizi

Abdullahiyan, “Yemen konusunda ateşkesin kalıcı olmasını destekliyoruz. Oradaki insani kuşatmanın ortadan kalkmasını ve siyasi çözümün tek çözüm yolu olduğunu vurguluyoruz. Aynı zamanda Libya'da bütün, entegre ve tek bir devletin oluşmasını destekliyoruz. Libya’nın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Ukrayna ve Afganistan konularına değindik. Biz Astana formatının son elde ettiği sonuçlar hakkında görüştük, bilgi paylaşımında bulunduk” dedi. (İHA)