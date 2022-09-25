İran Cumhurbaşkanı Reisi: Güvenlik ve sükunete karşı olanlar bastırılacak

İran’ın başkenti Tahran’da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

T24'ün aktardığı The Guardian’ın haberine göre, İran’da başlayan protestolar 31 vilayete ve neredeyse bütün şehir merkezlerinde devam ediyor. Ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızları'na bağlı milislerin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise protestolarla ilgili olarak “komplocuların tetiklediğini” söyleyerek “ülkenin güvenlik ve sükûnetine karşı olanların bastırılacağını” söyledi.