İran Cumhurbaşkanı 12 yılın ardından Suriye'de

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere başkent Şam'a gitti. Reisi'nin ziyareti, Suriye iç savaşının çıktığı 2011'den bu yana İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Reisi, beraberinde siyasi ve ekonomik bakanlık heyeti eşliğinde iki günlük resmi ziyaret için Şam Uluslararası Havalimanı’na vardı.

Reisi birçok bakanla Suriye'de

Ekonomi ve ticaret alanında birçok anlaşmaya imza atması beklenen Reisi’nin heyetinde çok sayıda bakan da bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin heyetinde, Yollar ve Kentsel İnşaat Bakanı Mehrdad Bazarbaş, Savunma Bakanı Muhammed Riza Aştiyani, Petrol Bakanı Cevat Oci, İletişim Bakanı İsa Zari Bur, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Gulam Hüseyin İsmaili, İslam Danışma Konseyi temsilcisi Abbas Kalro ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşler Yardımcısı Muhammed Cemşidi bulunuyor.

'Bağlarımızı güçlendirecek'

Ziyaretten önce yaptığı açıklamada Reisi, "Ziyaretinin Suriye ve diğer müttefikler ile bağları güçlendireceğini ve geliştireceğini" söyledi.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Akbari, IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın Şam ziyareti bölgede yaşanan değişiklikler nedeniyle çok önemli" dedi.

'Zafere ulaştığınızı söyleyebiliriz'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı görüşmede, “Suriye-İran ilişkileri zengin içerik, deneyim ve onları şekillendiren vizyon açısından zengin ve çünkü Ortadoğu’yu vuran şiddetli siyasi ve güvenlik fırtınalarına rağmen zor dönemlerde de istikrarlı ve sağlam bir ilişkiydi” dedi.

Reisi de, “Suriye hükümeti ve halkı büyük zorluklardan geçti ve bugün tüm bu sorunları aşarak, size yönelik tehdit ve yaptırımlara rağmen zafere ulaştığınızı söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

SANA'nın haberine göre, Esad ve Reisi çeşitli alanlarda ikili ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarını ele aldılar, görüşmelerde ayrıca Ortadoğu’daki gelişmeler, küresel değişimlerin bölgeye yansıması ve bu değişimlerin iki ülke ve bölge halklarının yararına değerlendirilmesi konuları ele alındı.