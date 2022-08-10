İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde 277 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyduğunu ve gemide bulunan 12 mürettebatın da tutuklandığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetlerine bağlı sınır muhafızları tarafından Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, ele geçirilen gemide 277 bin kaçak akaryakıt tespit edilgini ve gemide bulunan 12 mürettebatın tutuklandığını söyledi.

Kahramani, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve 12 mürettebatın uyruğuna ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.