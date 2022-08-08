Viyana'daki müzakereler sona erdi: AB'den 'nihai metin' önerisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran, ABD ve Avrupa Birliği (AB) heyetleri arasında yeniden başlayan ve dört gün süren nükleer anlaşmaya geri dönüşü için dolaylı müzakereler sona erdi.

Heyetlerin başkentlerine dönecekleri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile iletişim halinde olacakları belirtildi.

Müzakerelere ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Müzakere edilebilecek olan şey müzakere edildi ve şu anda nihai bir metinde. Ancak her teknik konunun ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken siyasi bir karar var" dedi. Borrell "Bu cevaplar olumluysa, bu anlaşmayı imzalayabiliriz" diye konuştu.

Borell’in açıklamasından önce üst düzey bir AB yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, 15 aydır müzakere edilen metinde daha fazla değişiklik yapılamayacağını ve taraflardan en fazla birkaç hafta içinde nihai bir karar beklediklerini ifade etmişti. Yetkili, "Bu bir paket öneri. 20. sayfaya katılıp, 50. sayfaya katılamazsınız. Evet ya da hayır demek zorundasınız" demişti.

İran: Nihai anlaşma yaptırımların kaldırılmasını garanti etmeli

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell bu akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Viyana'da sona eren görüşmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdullahiyan, İran müzakere heyetinin anlaşmaya varma iradesi ve ciddiyetiyle Viyana'daki görüşmelere katıldığını ve yapıcı fikirler sunduğunu belirterek "Beklentimiz, anlaşmanın nihai metnine ulaşmak için tüm tarafların kararlılık ve ciddiyet göstermeleridir" dedi.

Çabalarından dolayı Borrell'den övgüyle söz eden Abdullahiyan, "Nihai anlaşma, İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların etkili ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmelidir." ifadelerini kullandı.