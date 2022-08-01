İran: Atom bombası üretmek için teknik imkanlara sahibiz ama böyle bir niyetimiz yok

İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Muhammed Eslami yaptığı açıklamada, İran'ın atom bombası üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu ancak bunu yapmaya niyeti olmadıklarını söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Kamal Harrazi de, geçen ay yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah üretme planının olmadığını söylemişti.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Eslami, Kamal Harrazi'nin yaptığı açıklamayı yineledi. Eslami verdiği demeçte, "Sayın Harrazi'nin belirttiği gibi, İran'ın atom bombası yapacak teknik yeteneği var ama böyle bir program gündemde değil" dedi.