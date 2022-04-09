İran, ABD’li 24 ismi daha yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, ABD yetkililerine uyguladığı yaptırım listesine 24 ismi daha eklediğini duyurdu.

Listede eski ABD Genelkurmay Başkanı George William Casey ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı William Louis Giuliani, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ve eski ABD İsrail Büyükelçisi David Melech Friedman gibi isimler yer aldı.

Bildiride, "İran Dışişleri Bakanlığı, ‘Bölgede ABD’nin terör faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele’ doğrultusunda adı geçen ABD’li yetkilileri yaptırım listesine almıştır. Listeye eklenen isimler İran’a karşı terör faaliyetlerini desteklemiş, örgütlemiş, maddi ve manevi yardımda bulunmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.