ABD Slovakya'ya Patriot sistemi yerleştiriyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Slovakya'ya Patriot füze sistemi konuşlandıracaklarını açıkladı.

Austin'in yaptığı açıklamaya göre ABD Avrupa Komutanlığı ABD birliklerince yönetilecek Patriot sistemini NATO üyesi Slovakya'ya konuşlandıracak. Sistemin ve onu yönetecek personelin "önümüzdeki günlerde" Slovakya'ya gideceği belirtildi.

Austin Slovakya'ya konuşlandırılacak Patriot sisteminin "Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen hava savunma unsurlarını içeren NATO çokuluslu savaş grubunu tamamladığını" kaydetti.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ülkenin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vereceklerini duyurmuştu.