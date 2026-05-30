İran: ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor, anlaşma henüz kesinleşmedi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören olası anlaşma için Durum Odası’nda “son kararını” vereceğini açıklamıştı. Dün yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıdan nihai bir karar çıkmadı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile mutabakata henüz varılmadığını ve mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi. Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın "yurtdışından emir aldığı" yönündeki iddiaları reddeden Bekayi, "47 yıl önce 'zorunluluk' diline veda ettik. Batılı partilerin hiçbiri İran İslam Cumhuriyeti hakkında konuşurken 'zorunluluk' dilini kullanamaz. Biz kendi kararlarımızı İran milletinin çıkarları ve hakları doğrultusunda alıyoruz" dedi.

'Abluka yasadışı, uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ediyor'

Press TV'nin haberine göre, Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve çevresindeki hareketlerini de "yasadışı" olarak nitelendirdi. Bu önlemlerin hem 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi hem de uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin ablukayı kaldıracağı iddiasına da değinen Bekayi, "Gerçekten sözlerinin arkasında durup durmayacaklarını veya bunun sadece bir propaganda iddiası olup olmadığını pratikte görmemiz gerekiyor. Eğer bunu yaparlarsa, haftalar önce başlattıkları ve en başından beri yapmamaları gereken yanlış bir eylemi durdurmuş olurlar" şeklinde konuştu.

Habere göre İran ile ABD arasında, Pakistan'ın arabuluculuğu ve Katar'ın kolaylaştırıcılığıyla yürütülen dolaylı görüşmeler, İran'ın 14 maddelik önerisi temelinde devam ediyor.