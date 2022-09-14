İran: ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşma mümkün

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nijerya Dışişleri Bakan Geoffrey Onyeama'yla telefon görüşmesinde

ABD ile devam eden nükleer müzakereler ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile anlaşmanın mümkün olduğuna işaret eden Abdullahiyan, "ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşma mümkün. İran, nükleer anlaşmayı sonuçlandırma konusunda kararlı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran ile teknik düzeyde işbirliği yapmalı ve siyasi mülahazalardan uzak durmalı" ifadelerini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama da ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelerden umutlu olduğunu ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceğini söyledi.