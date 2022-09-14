AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'dan elektrik alımına başladık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Putin kaybedecek, Avrupa ve Ukrayna kazanacak" dedi.

Enerji krizine dair konuşan Ursula von der Leyen "Ukrayna'dan 2024 yılında başlatmayı düşündüğümüz elektrik alımına şimdiden başladık. Hatları sadece 2 haftada bağlamayı başardık" derken "Üye ülkelerle de gaz fiyatlarına tavan fiyat uygulaması konusunda çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

'Yaptırımlar devam edecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın da katıldığı oturumda açıklamalarda bulunan Leyen, ilk günden beri Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar savaş esnasında Birliğin Durumu konuşması yapılmamıştı. İnsanlar, sirenler ve savaşın sıkıntıları ile uyanıyor. Rus güçleri sınırı geçer geçmez cevabımız çok hızlı oldu bununla gurur duyabiliriz. AB içinde yeniden güçlü olabiliriz ve olmalıyız. Bu sadece Avrupa ya da Ukrayna için değil, bütün dünya için geçerli. Sadece Rusya'nın savaşı için değil, enerji ve ekonomi için yapılacak tüm savaşlara karşı da güçlü olmalıyız. Bugünkü savaşta Putin kaybedecek, Avrupa ve Ukrayna kazanacak. Başkanın eşini, öldürülen çocukların aileleriyle birlikte yürürken gördük. Çanlar, suçsuz yere öldürülen masumlar için çaldı. Bunlar hafızalarımıza kazındı. Bugün, sayın başkanın eşi de bizimle. Biz bir kahramanlık tanıdık. Eşiniz, siz ve çocuklarınız bir topluma cesaret verdiniz. Halkınıza uluslararası alanda ses oldunuz. Avrupalı kahraman bir millet oldunuz. Sizinle ilk günden beri birlikteyiz. Silahlar, hastaneler, krediler ve Rusya'ya karşı yaptırımlarla bunu yaptık. Yaptırımlar yürürlüktedir ve devam edecektir. Bu konuda çok açık olalım."

'Ukrayna'dan elektrik almaya başladık'

Rusya'nın fosil yakıtlarına olan bağlılıktan kurtulmak için kararlı olduklarını söyleyen Leyen, "Enerji fiyatları geçen yıla göre 10 kat arttı. Çok sayıda şirket Avrupa'dan ayrıldı. Ancak aldığımız tedbirlerle geçen yıl yüzde 95 olan Rus enerjisine olan bağımlılığımız yüzde 9'a düştü. Ukrayna'dan 2024 yılında başlatmayı düşündüğümüz elektrik alımına şimdiden başladık. Hatları sadece 2 haftada bağlamayı başardık. Üye ülkelerle de gaz fiyatlarına tavan fiyat uygulaması konusunda çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Avrupa Hidrojen Bankası kurulacak'

Enerji krizine karşı çözüm önerilerine de değinen Leyen, yeni yenilenebilir enerji yatırımları yapılacağını belirtti. Almanya'nın bir bölümünde faaliyete geçen hidrojen enerjili trenler gibi birçok alanda hidrojen enerjisine büyük yatırımlar yapılacağını söyleyen Leyen, 2030'da hidrojen temelli bir enerji planı olduğunu bildirdi. Leyen ayrıca, Avrupa Hidrojen Bankası kurulacağını ve 3 milyar avro ile gelecekteki hidrojen piyasasını kurmak için yatırım yapılacağını da sözlerine ekledi.

'AB lityum egemenlik fonu kurmak istiyorum'

Geçmişten ders alınarak AB'nin yeşil paketine daha çok önem verilmesi gerektiğini söyleyen Leyen, "Lityum, petrol ve gazdan daha önemli hale gelecek" dedi. Lityum kaynaklarının kontrol ve üretiminin yüzde 70'inin Çin tarafından yapıldığını söyleyen Leyen, AB'nin ender madenler konusunda yeni bir program başlatacağını ifade ederken, "Kendi lityum ve pil üretimimizi sağlamak için gelecekte yeni bir AB lityum egemenlik fonu kurmak istiyorum" dedi.

İklim krizine karşı önümüzdeki günlerde önemli tedbirler alınacağını da ifade eden Leyen, "Doğayı birinci ortağımız yapacağız. COP27 toplantısında programımızı sunacağız. Hiçbir ülke, tek başına iklim değişikliğiyle mücadele edemez. Avrupa büyük bir kapasiteye muhtaç. Orman yangınları ile mücadele için 10 uçak ve 3 helikopter eklenerek ekipmanımız genişletilecek" açıklamasında bulundu.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten alıntı yaptı

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e de yer veren Leyen, "Kraliçe, geçen yüzyılda yaşanan yıkımlara karşı hizmetine olan bağlılığını gösterdi. Kraliçe'nin salgın nedeniyle içinde olunan duruma karşı söylediği 'hep birlikte üstün geleceğiz' sözlerini örnek almalıyız. Bugün ihtiyacımız olan budur. Nükleer santralin işgali, yakılan buğday tarlaları sadece uluslararası kuralların ihlali olmamış, dış politikamızı da yeniden kurmamız gerektiğini göstermiştir. Avrupa Birliğini destekliyorum. Demokratik olan ülkelerle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

'Dış güçlere karşı tedbirler alınacak'

AB'nin "dış güçler tarafından manipüle edilmek istendiğini" söyleyen Leyen, "Yabancı ülkeler, yapılan mali desteklerle kurumlarımızı tehdit ediyor. Amsterdam Üniversitesi sözde bağımsız olan ama Çin tarafından desteklenen bir araştırma merkezini kapattı. Kendimizi daha iyi korumalıyız. Bu nedenle, 'Demokrasi Koruma Paktı' kuracağız. Bu uzun bir yolculuk. Demokrasimizi korumamız gerektiğini anladık" ifadelerini kullandı.

'Yabancı ajanlar şirket ve vakıfların fonlarını Avrupa'da yolsuzluk için kullanabiliyor'

Yolsuzlukla mücadelenin AB için önemli bir hedef olacağını belirten Leyen, "Yabancı ajanlar, şirket ve vakıfların şüpheli olan fonlarını Avrupa'da yolsuzluk için kullanabiliyor. Bu nedenle AB Komisyonu yakında yolsuzlukla mücadele paketi hazırlayacak. Bu sayede içeride ve dışarıda yaptırımlar öngören bir mekanizma kurulacak. Demokrasi demode olmadı ama vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için güncellenmelidir. Vatandaşların sadece seçimlerle değil başka yollarla da demokratik hayata katılmalarını arzu ediyoruz" dedi.

'Göç konusunda Avrupa Konvansiyonunun zamanı geldi'

Göç krizine değinen Leyen, "dayanışma odaklı bir yaklaşımla, temel haklara saygılı ve göç baskısı altındaki ülkeler için üye ülkeler arasında dayanışmayı esas alan bir Avrupa" istediğini söyledi. "Göç konusunda bir Avrupa Konvansiyonunun zamanı geldi" diyen Leyen, daha önce de hedefler arasında açıklanan göç konvansiyonu konusunda detay vermeyerek, Avrupalılara Ukraynalı sığınmacılara sahip çıkma çağrısı yaptı.