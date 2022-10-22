İran: ABD anlaşma noktasına varmak için aceleci davranıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan’da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ABD'li yetkililerin, nükleer müzakarelerle ilgili beyanları hakkında “Amerikalılar, bir an önce anlaşma sağlansın diye aceleci davranarak söyledikleriyle çelişkili hareketlerde bulunmaktadır" dedi.

Abdullahiyan “ABD’ye hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz, İran’ın kırmızı çizgilerini gözeterek mantık ve anlaşma çerçevesinde hareket ediyoruz ama aynı zamanda müzakere masasını da asla terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, “Maalesef birileri bu ortamı körüklemeye çalışmaktadırlar. İran İslam Cumhuriyeti ülkenin güvenliği yolunda akıllıca, mantıksal ve otoriter adımlar atacaktır” dedi.

Rusya: Nükleer Anlaşma'yı bozmak için bahane olamaz

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'in Viyana Ofisi'ndeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Kapsamlı ortak eylem planını yenileme hedefi, Kasım ayının son haftalarında kesinlikle olacaktır ve nükleer anlaşmayı bozacak herhangi bir bahane olamaz" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rkabkov bir televizyon Kanalına verdiği demecinde nükleer anlaşmanın yenilenmesi için "Önümüzde nükleer anlaşma var buna rağmen, bir çok yabancı etken bu durumu etkilemektedir. Bu durum nihai hedefe ulaşmaya yardımcı olmuyor" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "İnanıyoruz ki geçen sefer ki gibi kapsamlı ortak eylem planının yenilenmesi herkesin yarınına olacaktır ve bölge güvenliğine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.