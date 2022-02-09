İran 1450 km menzilli yeni füzesini tanıttı

İran, 1450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Yıkıcısı) adlı füzesinin tanıttı.

İran, Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde son aşamaya girilirken, İran Devrim Muhafızları askeri envanterine katılan 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı. Hayberşeken adlı balistik füzenin Tahran’da gerçekleştirilen tanıtım törenine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade katıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran ve Washington’ın 2015 Nükleer Anlaşması’nı tekrar ele aldığı Viyana görüşmelerinin başlamasının bir gün ardından, İran’ın 1450 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttığını bildirdi.

Haberde, füzenin "Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen, katı yakıtla çalışan, yüksek manevra kabiliyeti ile füze kalkanlarını delme kabiliyetine sahip üçüncü nesil uzun menzilli bir stratejik silah" olduğu kaydedildi. Üzerinde yapılan değişikliklerle "Hayberşeken" (Hayber Yıkıcısı) füzelerinin ağırlığının, benzer füzelere göre üçte bir oranında, füzenin fırlatılması için gerekli sürenin de altıda bir oranında azaltıldığı bildirildi.

Füzenin adının, 7'nci yüzyılda Hayber muharebesinde Müslümanların eline geçen Yahudi kalesine gönderme yaptığı düşünülüyor. 1450 kilometre menzilli yeni füzenin bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurma kapasitesine sahip olduğu dikkat çekiyor. İsrail'in İran'a en yakın noktası yaklaşık bin kilometre uzaklıkta yer alıyor. İran'ın halihazırda 2 bin kilometre menzilli füzeleri de bulunuyor.

Ortadoğu’nun en büyük füze programlarından birine sahip olan İran’ın, iki bin kilometre menzilli balistik füzelerinin olduğu kaydedilirken, bölgedeki İsrail ve ABD üslerine de ulaşılabileceği belirtiliyor.

Tahran, füze programını ABD, İsrail başta olmak üzere diğer ülkelere karşı caydırıcı bir faktör olarak tanımlıyor. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri “İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecektir” dedi.

İran ile ABD arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada, Tahran yönetiminin balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri müzakere konusu yapılmamış ancak iki ülke arasında sorun olmaya devam etmişti. Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin füze programını nükleer anlaşmaya eklemek istediğini açıklamış ve anlaşma içeriğini yeterli bulmadığını söyleyerek nükleer anlaşmadan ayrılmıştı.

Öte yandan Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta yeniden başlayan İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında devam eden 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde sekizinci turun son aşamasına girdikleri belirtilmişti.