Irak'tan Erdoğan'a 'petrol' yanıtı: IKBY ile sorun yaşamıyoruz

Irak Petrol Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak'tan petrol alımına ilişkin yaptığı "Bu tamamen Irak içerisinde, merkezi yönetim ile Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey" açıklamasına yanıt verdi.

Duvar'ın Rudaw'dan aktardığı habere göre, Erdoğan'ın değerlendirmesini reddeden Irak Petrol Bakanlığı Basın Sözcüsü Basım Muhammed Uzeyr, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) petrol ihracatı konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Aynı vizyona sahibiz" ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu: 'Sorun Türkiye'den kaynaklanıyor'

Irak Parlamentosu Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı Muhammed Beldavi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün sorun Türkiye'den kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye kendi limanları üzerinden Irak’ın petrol satışına devam etmesini reddediyor. Türkiye burada, Irak hükümetinin, mahkemenin kanunları çiğnediği için aldığı kararı affettirmesini amaçlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Iraklı yetkililerin iddiasına göre, Türkiye, Paris Tahkim Mahkemesi kararıyla Irak'a 1,4 milyar dolar ödeme kararını Bağdat hükümeti affedene kadar IKBY petrolünün ihracatına devam etmek istemiyor.