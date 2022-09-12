Irak'ta yeni hükümetin kurulması için çağrı

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’nin, parlamentonun yeniden çalışmalara başlaması ve yeni hükümetin kurulmasında anlaştıkları açıklandı.

Halbusi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi ve Barzani'nin Erbil’de bir araya gelerek ülkedeki siyasi krizi görüştüğü bildirildi.

Erken seçim yapılması hakkında mutabık kalınan görüşmede, mevcut parlamentonun yeniden çalışmalarına başlaması ve tam yetkili bir hükümet kurulması gerektiği noktasında hemfikir olunduğu ifade edildi.

Siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, meclisin feshedilmesini talep etmişti. Sadr, Sünni partiler ve KDP'den istediği desteği bulamamıştı. Öte yandan Sadr'ın karşı çıktığı Şii koalisyonsa meclisin faaliyetlerine devam etmesini destekliyordu.

Sadr destekçileri, 30 Temmuz'dan itibaren yaklaşık bir ay meclisi işgal etmiş ve o tarihten bu yana parlamentonun durmasına neden olmuştu. Mukteda es-Sadr, destekçilerinin parlamento işgali ve başka partilerden destek bulamadığı için siyasetten tamamen çekildiğini açıklamıştı.