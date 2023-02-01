Irak'ta TSK üssüne saldırı sonrası Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde TSK'ye ait askeri üsse saldırı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada "Zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

AKP'nin Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" haberlerini hatırlatması üzerine Akar şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor."