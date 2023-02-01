Musul'da TSK üssüne roket saldırısı

Irak'ın kuzeyinde Musul yakınlarında bulunan TSK'nin askeri üssüne (Başika Zilkan) 8 roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı "Terörle Mücadele Grubu" tarafından yapılan açıklamada üsse 8 roketle saldırı düzenlendiği, 2 roketin üsse isabet ettiği aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre bir Türk güvenlik kaynağı saldırının üste herhangi bir hasara ya da can kaybına yol açmadığını belirtti ancak daha fazla ayrıntılı bilgi vermedi.

İsminin yayımlanmasını istemeyen bir Iraklı güvenlik yetkilisi ise üste bulunan bir Iraklının yaralandığını bildirdi.

Rudaw saldırıyı, Irak'ta faaliyet gösteren İran yanlısı El Ahrar grubunun üstlendiğini duyurdu. Ahrar el-Irak'tan yapılan açıklamada, askeri üssün 20 füze ile hedef alındığı ileri sürüldü. Türkiye'nin "işgalci" olarak nitelendiği açıklamada, "Türkiye topraklarımızdan derhal geri çekilmediği sürece operasyonlarımız devam edecek" denildi.