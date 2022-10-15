Irak’ta Sadr Hareketi, yeni kurulacak hükümette yer almayacak

Irak’ın en büyük siyasi gruplarından Sadr Hareketi, yeni hükümete katılmayacaklarını ilan etti. Mukteda es-Sadr liderliğindeki hareket, Şii ittifakının Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin kuracağı hükümette yer almayacağı bildirildi.

Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, es-Sadr’ın yeni kurulacak hükümetin “milis, dışa bağımlı ve yolsuzluklar hükümeti” olacağını düşündüğü kaydedildi. Sadr Hareketi, Şii ittifakı, İran'a bağımlı olarak görüyor.

Yapılan sosyal medya açıklamasında, hareketten hiç kimsenin Sudani’nin oluşturacağı kabineye katılmayacağının altı çizildi. Açıklamada ayrıca, Sudani hükümetine katılmak isteyenlerin ise hareketten derhal atılacağı belirtildi.

Irak’ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Sadr, hükümet kurmakta başarısız olmuştu ve Meclis'te bulunan 73 vekilini de istifa ettirmişti. Irak'ta bir yılı aşan hükümet krizi geçtiğimiz aylarda Sadr destekçilerinin meclisi basmasıyla yeni aşamaya girmişti.

Meclis baskınını takiben Sadr düzenli siyasetten çekildiğini ilan etmişti.

Sadr’ın rakibi olan Şii Koordinasyon Çerçevesi ise Muhammed Şiya es-Sudani’yi Başbakan adayı göstermişti. İki gün önce Meclis'te seçilen Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, hükümeti kurma görevini Sudani’ye vermişti.

Sudani’nin en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturup Meclis'e sunması gerekiyor.