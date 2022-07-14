Irak'ta Sadr Hareketi cuma namazında sokaklara inecek

Irak'ta bir türlü çözülemeyen hükümet krizi sürecinde istifasını sunan Mukteda es-Sadr Irak'ta cuma namazında bir milyon kişinin katılacağı bir buluşma planlıyor.

İdam edilen babası Muhammed Sadık es-Sadr'ın ölüm yıl dönümüne denk getirilen cuma namazı buluşması aynı zamanda Irak'taki mevcut dengelere dönük de bir müdahale mesajı taşıyor.

Daha önce çeşitli koalisyonlarla hükümet kurma çabasına giren Sadr, bu dönemde zaman zaman Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Sünni blokla çeşitli tüfek arayışlarına girmişti.

Yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması neticesinde uzlaşı sağlayamayan Irak parlamentosu tıkanma sürecine girmişti ve bu süreçte Mukteda es-Sadr istifasını sunarak hükümetten çekilmişti.

Bağdat'taki Kufe Camii'nde bir araya gelmeyi planlayan Şii taraftarların 1 milyon kişiyi bulacağı öngörülüyor.

Güvenlik tehlikesi var

1 milyon kişinin bir araya geleceği planlanan cuma namazında güvenliğin nasıl sağlanacağı ise tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Benzer buluşmalarda bombalı eylemlerin gerçekleştiği Irak tarihinde böylesi bir araya gelişlerin aynı zamanda tehlike arz ettiği de biliniyor.

Mukteda es-Sadr'ın ise kendisinin mi katılacağı, yoksa yerini vekaleten birinin mi yollayacağı henüz netleşmedi.

12 Haziran tarihinde istifa eden Mukteda es-Sadr, Irak parlamentosunda sahip olduğu 73 sandalyeyle birinci olurken bu sayı hükümet kurması için yeterli olmamıştı.